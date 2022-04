Oroscopo Branko domani, 5 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 5 aprile 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 5 aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai primi quattro segni zodiacali. Se vuoi scoprire come sarà la giornata di lunedì, leggi l‘oroscopo di Branko per oggi.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere approderà nel cielo dei Pesci, alle tue spalle, Marte la seguirà venerdì 15 e, passata la Pasqua, la vita affettiva diventerà meno scoppiettante. Anche per te l’amore si rifugerà in una dimensione più fantastica e meno reale.

Previsioni astrologiche Branko domani: Toro

Domani Venere sarà la prima stella del mese a mostrarti un volto sorridente. Nel corso della giornata diventerà amica nel segno dei Pesci, il punto del cielo che si occupa di nuovi incontri, protezioni, collaborazione, solidarietà professionale, ma soprattutto umana. L’amore si farà più romantico.

Previsioni Branko domani: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere sarà in Pesci e diventerà decisamente più capricciosa. L’amore non sparirà dalla tua vita, diverrà semmai più spregiudicato e stravagante. Subirete il fascino di persone molto diverse da te e potrete vivere flirt molto coinvolgenti, ma in circostanze complicate.

Oroscopo domani: Cancro

Domani otterrai il favore di Venere che raggiungerà Giove in Pesci e rafforzerà la tua fortuna e la tua prosperità. Marte si unirà il 15 aprile, mentre il Sole sarà in Toro mercoledì 20. A quel punto non avrai neppure una stella negativa, Plutone a parte.