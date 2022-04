Quasi mai impulsivi, al contrario estremamente profondi e tranquilli il più delle volte: i segni riflessivi sono immediatamente riconoscibili perchè sono soliti ragionare in maniera approfondita su qualunque concetto, anche su quello che conoscono già molto bene. Dal punto di vista sociale questo tratto talvolta tende ad isolarli e in altrettanti casi sono cosndierati eccessivamente sensibili e difficili da comprendere. Alcuni segni zodiacali sembrano essere maggiormente portati ad essere associati a questi tratti caratteriali.

I segni più riflessivi dello zodiaco: ecco quali sono

Cancro

Pochi “somatizzano” così poco come i Cancro: sono abili ragionatori, ma non eccellenti “manipolatori” dato che hanno difficoltà a gestire il proprio livello di emozioni, anche se riescono a non esternarlo. Ciò li porta a “rimunrginare” di continuo anche su questioni futili, ecco perchè sono conisiderati coloro che tendono a farsi problemi dal nulla, o almeno così sembra esternamente.

Pesci

Solitari e super sensibili, Pesci è una sorta di “spugna emotiva”, simbolicamente parlando. E’ un segno emotivamente molto forte, ma fragile al tempo stesso perchè se da una parte impara presto ad essere con i piedi per terra, tende ad essere ferito con grande facilità. Più pratici di quanto non si possa pensare, hanno comunque difficoltà a prendere decisioni in maniera immediata e spontanea.

Capricorno

Differente la situazione per Capricono, da sempre un profilo caratteriale diffidente ed eccessivamente preoccupato dai propri eventuali errori. Inevitabilmente tende a sbagliare in numerose considerazioni oltre a farsi problemi inutili. Quando realmente necessario riescono comunque a farsi notare per aspetti molto positivi.