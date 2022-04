La complessità femminile è difficile da definire, anzi è proprio impossibile: in modo molto generico si tende a considerare gli esponenti del genere femminile come naturalmente forti per svariati motivi, a partire da quelli sociali. La storia è contraddistinta da donne dal carattere molto forte che hanno saputo elevarsi caratterialmente parlando ed ancora oggi il termine “sesso debole”, seppur talvolta utilizzato, è considerabile desueto. Le donne più combattive non sono necessariamente quelle che lo “fanno vedere”, anzi.

Le donne più combattive dello zodiaco: ecco la classifica

Ecco quali sono i segni più notoriamente associabili ad una combattività unica.

3. Leone

La donna Leone è abituata a scherzare ed a prendere le cose molto alla leggera ma guai a sottovalutarla! Sopratutto nell’ambito familiare/senntimentale sono solite “tirare fuori gli artigli” sia con le parole che con i fatti per contrastare ingiustizie e qualsiasi atteggiamento non gradito. Eccellenti confidenti, sono solite affrontare i problemi di petto.

2. Ariete

Combattive nel senso più puro ed “evidente” possibile: la donna Ariete è anche tendenzialmente testarda e convinta delle proprie azioni ma non per questo ottusa, anzi, sanno stare assolutamente in qualsiasi contesto ma sono le prime ad esporsi anche se il problema non le riguarda direttamente.

1. Acquario

Meno “evidenti” ma probabilmente le più “forti” emotivamente dello zodiaco, sopratutto quando si tratta di “passare all’attacco”: in caso di problemi ed ingiustizie di sorta sono sia il braccio che la mente della giustizia e qualsiasi interlocutore non può che chinare il campo nei confronti di una donna Acquario determinata.