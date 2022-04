La complessità femminile “nasconde” infinite caratteristiche peculiari, e tra queste non ci sono solo qualità positive ma anche tratti caratteriali considerabili in quasi tutti i contesti, negativi. La storia è piena di donne strategiche e manipolatrici e anche se questa capacità può sicurmente tornare utile in molte situazioni, rende decisamente meno in ambito sociale. Ecco quali sono i segni femminili famosi per riuscire ad imporre la propria volontà con molta facilità.

Le donne manipolatrici dello zodiaco: ecco la classifica

Cancro

E’ una maestra della chiacchiera ma non ama quelle fini a loro stesse. Fin dalla gioventù comprende che è dotata di un profondo magnetismo e capacità oratorie e questo le porta ad essere considerate “Politiche” sotto molti punti di vista. L’unica maniera per evitare l’opera manipolativa è semplicemente non darle troppa confidenza.

Scorpione

E’ una bella gatta da pelare la Scorpione, molto affascinante ma anche estremamente pronta a “lisciare” chi considera influente per avere vantaggi più o meno giustificabili. Parlano poco ma lo fanno in maniera saggia ed essendo dotate di un carisma innato sanno perfettmente come premere “i tasti giusti” per apparire come genuine e “Pure”.

Pesci

Solo in apparenza fragili e delicate, le Pesci sanno assolutamente come comportarsi anche nelle situazioni di crisi e quelle tendenzialmente che mandano “ai matti” la maggior parte delle persone. Anzi loro riescono a manipolare esattamente quando meno sarebbe naturale aspettarselo, facendolo con una naturalezza assolutamente insospettabile.

A tratti sono considerabili delle vere e proprie “mine vaganti”.