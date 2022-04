Oroscopo domani 11 aprile 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 11 aprile 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 11 aprile.

Oroscopo Paolo Fox domani – 11 aprile 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà una giornata interessante, mentre il Toro dovrà usare cautela nei rapporti interpersonali. I Gemelli domani sentiranno il bisogno di più serenità intorno a loro, il Cancro nelle prossime ore avrà bisogno di molta prudenza in amore.

Domani il Leone, grazie alla Luna nel segno, avrà energia e una buona vitalità. Per la Vergine sarà indispensabile ancora un po’ di cautela nei rapporti con gli altri, mentre i nati in Bilancia avranno una grande capacità di iniziativa. Lo Scorpione domani avrà un inizio settimana decisamente sottotono.

Domani il Sagittario comincerà a tutti gli effetti una nuova fase di vita che sarà ancora più interessante da maggio in poi. Il Capricorno potrà iniziare a risolvere alcune difficoltà pratiche, mentre per l’Acquario si preannuncia una settimana stimolante dal punto di vista relazionale. Infine, domani i Pesci saranno sostenuti da stelle molto forti e generose.

Oroscopo Branko domani – 10 aprile 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete sarà supportato negli affari dal nuovo transito di Mercurio in Toro. Il Toro potrà contare sull’arrivo di Mercurio per cominciare a recuperare sul fronte professionale. Da domani i Gemelli saranno aiutati nelle relazioni sociali, nei contatti, nelle amicizie: meglio approfittarne. Il nuovo passaggio di Mercurio aiuterà i nati in Cancro a incrementare i loro profitti.

Domani il Leone non potrà più contare sulla benevolenza di Mercurio. Il pianeta degli affari, infatti, lascerà il segno dell’Ariete per traslocare in Toro. Per la Vergine, al contrario, si tratterò di un passaggio favorevole che darà nuovo slancio alla professione. Buona notizia anche per i nati in Bilancia che potranno cominciare finalmente a spingere, a risolvere i loro problemi. Lo Scorpione domani dovrà cominciare a rallentare i ritmi e aspettare tempi migliori.

Domani il Sagittario non potrà più contare sulla benevolenza di Mercurio, ma questo transito non sarà un grosso problema. Per il Capricorno, invece, si tratterà di un cambiamento in meglio che lo aiuterà a recuperare, sotto ogni punto di vista. Nelle prossime ore Mercurio diventerà contrario per gli Acquario. Da domani in poi occorrerà più prudenza nei rapporti famigliari, specialmente con i figli. Infine, domani i Pesci avranno un amico in più, Mercurio, che li aiuterà a realizzare nuovi guadagni.