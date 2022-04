Oroscopo Paolo Fox settimana dall’11 al 17 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall’11 al 17 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente bene, con una splendida Luna. Lunedì e martedì si preannunciano giornate molto attive, sarà possibile fare qualcosa di bello, risolvere problemi che ti affliggono da giorni. Tra venerdì e sabato, invece, la Luna in opposizione ti chiederà più prudenza, soprattutto nei rapporti con gli altri. A parte questa piccola parentesi nervosa, è un ottimo momento per recuperare in amore.

Toro

La settimana comincerà alla grande. Lunedì l’ingresso di Mercurio nel tuo segno ti permetterà di recuperare discorsi interrotti, di tornare in carreggiata. Da venerdì in poi dovresti riuscire a concludere qualche buon affare di lavoro, ma non solo! L’amore si arricchirà di una rinnovata passione, grazie a un bellissimo Marte. Nel corso della settimana potresti accusare qualche piccolo calo fisico: sfrutta questi giorni per rilassarti un po’ e ricaricare le batterie. Mercoledì e giovedì le giornate migliori.

Gemelli

Si preannuncia una settimana piuttosto strana, soprattutto per l’amore e le relazioni. Martedì e mercoledì saranno giornate test per capire se un rapporto può funzionare o no. Da venerdì in poi ti converrà impegnarti per mantenere la calma, specie in famiglia. Molto promettente il weekend per chi vorrà uscire, fare nuovi incontri.

Cancro

La prossima settimana ti chiederà un po’ di cautela in amore, nel vivere la tua relazione. A partire da venerdì Marte diventerà favorevole e aiuterà, soprattutto nel lavoro. Domenica si preannuncia una giornata molto interessante in cui sarà possibile recuperare un po’ di armonia in più, ritrovare la voglia di amare, stare insieme agli altri. Venerdì e sabato, per colpa di una Luna in quadratura, potrebbe diventare intrattabile: meglio avere prudenza!

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà con la presenza della Luna nel tuo segno. Lunedì e martedì avrai una bella carica di energia e di vitalità che potrai sfruttare per seminare bene in vista del raccolto di maggio. Da venerdì in poi potresti ritrovarti a discutere di un progetto che potrebbe partire già da maggio. venerdì e sabato giornate molto interessanti per l’amore, le relazioni.

Vergine

La settimana potrebbe mettere a dura prova i tuoi nervi: servirà molta cautela. Tra martedì e giovedì la Luna transiterà nel tuo cielo. Il suo passaggio non solo ti fornirà una buona energia, ma potrebbe anche procurarti un appuntamento utile o qualcosa che dovrai sostenere. In amore occorrerà prudenza, specie se il partner non sarà dalla tua parte. Da venerdì in poi riscuotere del denaro che aspetti, diventerà più difficile, dovrai battere i pugni sul tavolo per farti rispettare.

Bilancia

Già a partire da lunedì ritroverai una buona fiducia nell’attività. Oltretutto, venerdì e sabato la Luna nel segno ti regalerà una buona energia. Approfittane, per prendere in mano una situazione difficile e cominciare a risolverla. Entro il 10 maggio dovrai aver superato un problema, personale, fisico o professionale, che ti affligge da tempo. Nei prossimi giorni potrai riappropriarti di una bella forma fisica.

Scorpione

La tua settimana inizierà non proprio bene. Lunedì potresti sentirti parecchio giù di tono, ma con il passare dei giorni riuscirai a recuperare. Domenica sarà l’apice della forma e della vitalità. La Luna nel segno darà un grande slancio all’amore. Sul fronte lavorativo potresti cambiare il modo di approcciarti alle cose: fai attenzione a chi cercherà di metterti i bastoni fra le ruote.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, ma ti consentirà, in ogni caso, di cominciare a seminare in vista di maggio. Il prossimo mese comincerà ufficialmente la tua grande ripartenza. Da venerdì Marte diventerà contrario: dovrai usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, in amore e in famiglia. Avranno più problemi i Sagittario indecisi fra due storie. Evita le polemiche inutili! Il weekend faciliterà i nuovi incontri, le storie.

Capricorno

La settimana partirà col piede giusto. Lunedì Mercurio tornerà attivo e darà una grossa mano nel lavoro. I prossimi giorni ti permetteranno di ottenere qualche vittoria e soddisfazione in più, anche se piccole. Mercoledì si preannuncia una giornata molto importante: approfittane, per muoverti, se di recente hai avuto degli intoppi nella tua professione. Intriganti i giorni tra martedì e giovedì per l’amore.

Acquario

La tua settimana ti aiuterà ad avere buoni rapporti con gli altri, ottenere molti consensi. Particolarmente intriganti le giornate di venerdì e sabato, specie in amore. Fino a venerdì dovrai fare i conti con una certa impazienza che Marte nel segno ti susciterà. Poi, il pianeta rosso traslocherà verso altri lidi. Soldi o affari fruttuosi in arrivo!

Pesci

La settimana ti vedrà ancora come grande protagonista dello zodiaco. In amore potrai andare alla grande, con Venere e Giove nel segno. Inoltre, da venerdì anche Marte si unirà e tu potrai ritrovare passionalità e forza. Potrai ottenere grandi cose, sia in amore che nel lavoro, ma ricordati di non avere fretta. Cerca di fare tutto con molta calma. Martedì e giovedì potrebbe affiorare un po’ di nervosismo: meglio fare attenzione.