Qualsiasi tipologia di azione o ragionamento deve trovare continuità, e siamo abituati a percepire l’incoerenza come una grave forma di immaturità e di poco rispeto. In realtà, nessuno può essere sempre coerente al 100 % ma è innegabile che chi ha l’abitudine di contraddirsi riesca ad attirare sopratutto disprezzo. Tuttavia ciò può addirittura diventare un pregio in alcune particolari situazioni, essere “fluidi” come mentalità. Alcuni segni zodiacali, essendo strettamente correlati al profilo caratteriale, ed essendo la coerenza un valore che è parte della struttura caratteriale, lo zodiaco può indubbiamente farci capire quali sono i segni più incoerenti in assoluto.

I segni più incoerenti dello zodiaco, indovina quali sono!

Bilancia

Da meno fastidio rispetto agli altri segni la sua incoerenza: questo perchè Bilancia è un segno che ci sa fare con le parole semplicemente appare meno contraddittorio perchè difficilmente prende posizioni nette, anche in ambito delle scelte importanti. Preferisce schierarsi in maniera “furba”, sempre equlibrata in modo da “gettarsi” su un lato a seconda del bisogno.

Pesci

Incoerenti, molto, ma non per “volontà propria”. Può sembrare una scusante, una giustificazione ma è realmente così: tendono infatti a farsi trascinare dal momento e dalla situazione e per loro i cambiamenti di opinione fanno parte della loro struttura caratteriale. Del resto “solo gli stolti non cambiano mai idea”.

Leone

L’incoerente vero e proprio, quello tipico che lo fa in maniera sfrontata ma che in realtà non lo lascia completamente indifferente: se colto in fallo, reagisce in maniera piccata e prova a giustificare in maniera spesso goffa il proprio “cambio di direzione”. Ma prosegue per la propria strada.