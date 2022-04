Un atteggiamento gentile, fa riferimento ad un insieme di comportamenti sensibili ed accorti che mirano a mantenere e/o migliorare i rapporti umani. Non è un caso che fin da molto giovani tendenzialmente siamo portati a scegliere la via della gentilezza anche per dimostrare di essere delle persone “buone”. Anche se i “veri gentili” sono spesso considerati coloro che lo sono sempre e e comunque, senza secondi fini, anche un’intenzionalità votata alla gentilezza può indubbiamente essere apprezzata. Questa sembra particolarmente naturale in alcuni specifici segni zodiacali, che sono gentili per definizione.

I segni più gentili dello zodiaco: ecco la classifica dei primi 3

Bilancia

Non fanno mai pesare qualsiasi loro atteggiamento/modo di fare: per i Bilancia la gentilezza è un mezzo, mai un fine ecco perchè sono considerati i più genuini da questo punto di vista. E’ infatti difficile che un esponente risulti “finto” anche se non si può mai dire l’ultima parola.

Sagittario

E’ molto sensibile ed è quindi portato per il dialogo, sempre e comunque, anche se lo vede in svantaggio: Sagittario bada moltissimo alla “forma” e detesta i contrasti aggressivi e le cose troppo “forti”. Anche se a volte perde la testa, rapidamente torna nei ranghi.

Pesci

La natura talvolta “frega” i nati sotto i Pesci che non conoscono altro verbo e azione di quello della gentilezza: a volte ciò diventa quasi un difetto perchè il mondo sembra essere troppo frenetico e “violento” di loro che appaiono sempre un po’ “all’antica”. E’ sempre un piacere avere a che fare e dialogare con un Pesci.