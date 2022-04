Per alcune persone la pigrizia è il peggiore dei vizi capitali, secondo solo all’improduttività, indifferentemente dal contesto di appartenenza. La vita per queste persone rappresenta un’opportunità di produrre, sviluppare e migliorarsi da ogni punto di vista. Non vanno confusi con gli iperattivi e gli stakanovisti, che semplicemente lavorano tanto ma non necessariamente “bene”: i segni più produttivi dello zodiaco invece sanno assolutamente come ottimizzare il proprio tempo. Andiamo alla scoperta dei preferiti di ogni datore di lavoro.

I segni più produttivi dello zodiaco, quali sono? La risposta ti stupirà!

Vergine

Non è assolutamente uno stakanovista, anzi, ama discretamente poltrire ed ancora di più ama ottimizzare il proprio tempo, trattandosi di un profilo caratteriale con molti hobby. Fin dalla più tenera età capisce che un lavoro efficiente tende a stancare meno e ciò li porta ad essere estremamente produttivi, al punto che raramente manifestano la loro stanchezza.ù

Capricorno

Leggermente la situazione per Capricorno, che semplicemente, sopratutto sul posto di lavoro, ama apparire pigro o comunque poco produttivo. Poche cose lo soddisfano emotivamente parlando come un lavoro ben fatto, anche se nessuno è pronto a far loro complimenti. E’ tutta una questione di concetti, si tratta di un profilo caratteriale che non si risparmia quando c’è da rimboccarsi le maniche.

Toro

Per loro produrre risultati è una questione nevralgica, importantissima, in primis per una questione di gloria personale ma anche perchè ciò rafforza il loro status di personalità che ha bisogno costantemente di conferme. Sotto sotto è sempre un po’ insicuro e un lavoro ben fatto è la panacea di tutti i mali.