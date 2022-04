Conoscere i propri limiti e comportarsi di conseguenza, senza per questo apparire “falsi” e quindi “strategici” da qualche punto di vista. Al contrario chi risulta essere nelle parole ed atteggiamenti eccessivamente non commisurati alle loro abilità. Come per tantissime altre cose, umili si nasce, non si diventa ed è anche qualcosa decisamente difficile da “simulare” (anche se c’è chi ci prova in maniera più o meno convincente). Anche se si tratta di una peculiarità sempre meno evidenti, essere umili può essere indiscutibilmente legato a segni zodiacali molto specifici: ecco quali.

Ecco i segni più umili dello zodiaco. Scopri se c’è il tuo!

Toro

E’ un segno che ama darsi da fare, una personalità che ama il duro lavoro e in generale un atteggiamento professionale. Tuttavia non ama i complimenti, sopratutto quando vengono rivolti a lui/lei, anche se questa umiltà estrema finisce per farli apparire poco valutati. In sostanza sono fin troppo umili a tratti.

Pesci

Ha grandi qualità dialogative e in fatto di materie umananistiche da il meglio di se. E’ anche molto sensibile e tende a non gettarsi mai in imprese senza un’adeguata preaparazione. Pesci è un segno estremamente accorto ma che troppo spesso non ha una percezione “alta” della propria personalità. E’ un peccato perchè sono estremamente umili e “puri”.

Scorpione

Odiano chi si da arie diffuse, dagli Scorpione sono chiamati poco carinamente “buffoni” o “esagitati”. L’umiltà è una parte importantissima del loro carattere ed anche se amano i complimenti tengono sempre un profilo basso, anzi bassissimo, solo apparentemente ingiustificato.