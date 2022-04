Uno studio rivela i migliori sport per scaricare lo stress. Ecco perchè dovresti iniziare subito

Lo stress ormai fa parte della vita di tutti i giorni. Tra famiglia, lavoro, scuola e tutte le cose della vita quotidiana spesso non si riesce a gestire lo stress.

Uno studio rivela i migliori sport per scaricare lo stress

Gli sport sono ideali per scaricare lo stress. I migliori sicuramente sono quelli in natura perché respirare aria pulita, stare in mezzo alla natura sicuramente aiuta a rilassarsi. Lunghe camminate in montagna, corse campestri e pedalate sono l’ideale per ridurre di molto lo stress e riprendere le energie. Le passeggiate nel bosco oltre ad essere molto rilassanti, migliorano il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa. Inoltre la luce solare ha un buon effetto sull’umore perché stimola la produzione della vitamina D e dell’ormone della felicità, la serotonina.

Anche la corsa favorisce la riduzione di stress, infatti il nostro corpo, durante la corsa rilascia ormoni capaci di aiutare a rilassarsi. Migliora la circolazione del sangue e aiuta la mente a scaricare stress e nervosismo.

Un altro sport utile per stress e per sfogare la rabbia è la boxe. Oltre a scaricare l’ansia, fornisce un allenamento completo. La stessa cosa vale per la kickboxing.

Anche il nuoto lo riduce e migliora anche l’umore. L’acqua aiuta a rilassarsi. Il nuoto o anche l’acqua gym lavorano su tutto il corpo. Inoltre, il nuoto aiuta il cuore, migliora la respirazione, la resistenza e i muscoli.

Fanno bene anche gli sport cardio come la corsa moderata, il salto con la corda, l’aerobica, la bicicletta o la camminata veloce. Mantengono allenato tutto il corpo e provocano il rilascio di endorfine.

Sono importanti anche yoga, tai-chi-chuan, arti marziali e pilates. Sono sport che fanno lavorare sia il corpo che la mente e aiutano a stabilizzare la respirazione. La meditazione aiuta ad abbassare i livelli di cortisolo e della pressione arteriosa.

Non resta che scegliere il tuo preferito e goderti un po’ di sano riposo, lontano dallo stress di tutti i giorni.