Attenzione a questi cibi, fanno venire i brufoli: ecco quali sono e come risolvere

I brufoli sono molto comuni, soprattutto tra gli adolescenti. Le cause possono essere molte, tra cui troviamo fattori ormonali, stress, clima umido, cosmetici oleosi o aggressivi, il fumo di sigaretta. Un’altra causa, forse la più comunque è un’alimentazione squilibrata, infatti alcuni cibi possono portare alla formazione di infezioni e quindi di brufoli.

Cosa mangiare e cosa evitare di mangiare

Bisogna evitare di mangiare molti cibi ad alto contenuto di zuccheri, bibite gassate, yogurt, succhi di frutta, pane bianco, crackers e dolci, se si vuole evitare la comparsa di escrescenze sul viso o su qualche altra parte del corpo. Anche il latte e la cioccolata vanno evitati. Il latte ha un alto contenuto insulinico, che causa un aumento dell’infiammazione. Anche la cioccolata può far venire i brufoli perché contiene latte e zucchero. Bisogna evitare anche nespole, datteri, carote cotte e patate fritte.

Bere molta acqua riduce la fuoriuscita di brufoli perché idrata la pelle.

Sono invece consigliati cereali integrali, legumi,verdure e frutta a basso contenuto glicemico come zucchine, carote crude, pesche, prugne, albicocche, tofu, soia, crusca, avena, piselli, ceci, fagioli, noci, nocciole, latte d’avena e di soia.

Come eliminare i brufoli?

Se una corretta alimentazione non fosse sufficiente, esistono delle creme contro i brufoli che aiutano a depurare la pelle.

La migliore è sicuramente il Brufocare. É una crema che contiene i migliori ingredienti in circolazione come l’acido salicilico, un l’esfoliante top gamma che elimina delicatamente lo strato di cute danneggiato dall’acne. L’acido azelaico che azzera la crescita dei batteri che causano l’acne nei follicoli, inoltre inibisce la formazione di nuovi brufoli e punti neri. E per finire, il caolino che elimina la pelle lucida.

Può essere usata per tutti i tipi di pelle ed è ad azione rapida quindi non bisogna aspettare mesi, per vedere i risultati.

É made in Italy ed è consigliato dai migliori professionisti.