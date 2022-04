Per alcuni le cose vanno “prese” ed ottenute con una vera e propria imposizione. Poco importa se questa arriva tramite una comunicazione particolarmente “insistente” oppure tramite azioni che lo sono altrettanto: per queste distinte personalità, che oggi riassumeremo in una “mini classifica”, la prepotenza non è un’opzione ma una precisa scelta “strategica” in ambito sociale, se non addirittura il naturale modo di comportarsi. Ecco i segni più prepotenti dello zodiaco, almeno secondo la “media”.

I prepotenti dello zodiaco, ecco la classifica

Leone

Apparentemente fuori posto dato il loro animo apparentemente candido e “pulito”. In realtà Leone, soprattutto per formazione professionale è solito essere molto insistente ed anche se cela la propria volontà dietro un sorriso, ottiene quasi sempre ciò che vuole.

Scorpione

Sono abituati ad ottenere le cose con il duro lavoro ma anche con un po’ di “spinta” se necessario. Nonostante ci provino ad apparire sempre ortodossi, tramite una dialettica efficace possono essere molto prepotenti, se non accontentati. Tra quelli presenti in classifica sono probabilmente quelli meno

Cancro

Ha tendenze da padre-padrone molto diffuse e comuni e ciò non aiuta certamente il quieto vivere. Cancro ne è ben consapevole ma sostanzialmente non potrebbe mai vivere senza questo modo di comportarsi, trattandosi di un sentimento profondamente radicato.