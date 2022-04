Donne come uomini sono allo stesso livello di “onestà intellettuale” e “coerenza”, anche se questo dato può venire “falsificato” da una marea di fattori anche molto complicati da percepire. Tra le donne esistono profili forti, volubili ma non tutte sono inevitabilmente oneste intellettalmente e coerenti, anzi ancora oggi l’universo femminile proprio a causa di una profonda diversità tra le varie personalità appare molto più emotivo e incostante con quello maschile. Così non è, e lo dimostra il percorso caratteriale che si sviluppa in questi segni. Ecco le donne più coerenti in assoluto.

Quali sono le donne più coerenti in assoluto? Ecco le prime 3

Capricorno

E’ alla costante ricerca della perfezione ma non è particolarmente manicale: essendo una sorta di “ossessiva nata”, ha standard in fatto di persone tendenti all’elevato ma allo stesso tempo è difficile vederle tornare sui loro passi, anche se sono costrette ad ammettere una propria valutazione sbagliata, non si fanno problemi.

Vergine

Loro si maniacali fino all’eccesso, caratteristica che può effettivamente complicare i rapporti umani. Una cosa è certa però: le donne Vergine sono paradossalmente trasparenti nella loro complicatezza perchè non cambiano di una virgola il loro modus operandi per nessuna cosa al mondo.

Ariete

Non può che esserci anche Ariete tra le personalità femminili degne di nota in tal senso: apparire incoerenti non fa parte della natura di queste donne, che perseguono con grande convinzione, anche a costo di essere percepite come ottuse, ma loro questo importa molto poco: l’importante ed essere sempre chiare e trasparenti.