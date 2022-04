La parola fascino non riassume semplicemente un’attrazione fisica, quanto piuttosto un’insieme di fattori anche molto soggettvo (seppur indubbiamente condizionati da fattori sociali e culturali): insomma a volte le persone affascinanti non sono uguali per tutti, anche se esistono degli standard piuttosto comuni. Anche il mondo maschile è corredato da uomini decisamente affascinanti, solitamente quelli più “ambiti” sono inevitaiblmente chi riesce ad essere affascinante anche senza volerlo. Lo zodiaco ci “viene incontro” per provare a decifrare un contesto caratteriale complesso, e definire gli uomini più affascinanti in assoluto.

Gli uomini più affascinanti dello zodiaco, li conosci?

Bilancia

Chi risulta attratto dalla calma serafica, dal controllo senza alcun genere di sforzo ed in generale ad un elevato grado di maturità, troverà sicuramente ciò che cerca nel’uomo Bilancia. Esattamente come intuibile dal segno, rappresenta la pace, l’equilibrio e la stabilità assoluta. Hanno indubbiamente un savoir faire molto marcato che mette a suo agio amici, colleghi ma li fa apparire anche molto affascinanti.

Ariete

Affascinanti perchè pieni di interessi e sempre convinti di poter dare il meglio ma non per questo “spacconi”: l’uomo Ariete comprende a fondo i propri limiti e per questo si batte anche per provare a superarli. E’ anche un profilo assolutamente empatico ma equilibrato che riesce ad avere un’impatto sopratutto positivo su chi ha intorno.

Scorpione

E’ la complessità ed il “mistero” attorno al genere maschile rappresentato dallo Scorpione a renderli enigmatici ed affascinanti. Non è solo un’impressione dato che a volte comprenderli a fondo è realmente una sfida. D’altro canto sono estremamente affidabili anche se sempre un po’ “sfuggenti”.