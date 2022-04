Senza un denso apporto di sincerità, qualsiasi rapporto intepersonale non dura. E’ un concetto che impariamo prestissimo nella vita, fin dall’infanzia e che perdura per tutto il tempo che passiamo in vita. Nonostante ciò, impariamo anche a comprendere la frequenza di una poca sincerità che inevitabilmente sviluppa problemi sopratutto in amore: gli uomini, secondo alcuni, sono maggiormente soggetti a tradire il proprio partner anche se statisticamente parlando il dato è influenzato anche da fattori culturali e sociali. Esistono comunque alcune personalità decisamente più oneste e “pure” tra i segni zodiacali maschili: ecco quali sono gli uomini più sinceri in amore.

Gli uomini più sinceri in amore: ecco quali sono

Scorpione

Profilo enigmatico ma molto presente quando serve: non è abituato a nascondere un disagio sentimentale. Anzi, proprio perchè è un profilo estremamente onesto ma non per questo sgarbato in amore, è il primo a discutere di eventuali problematiche che possono attraversare il rapporto di coppia.

Cancro

Si fa in 4 per cercare di soddisfare il partner e di conseguenza, tenere viva la relazione anche nei momenti di crisi o di semplice routine. L’uomo Cancro si spende come non mai, ma non per questo si dimentica dei propri bisogni. Il segreto per “trattarlo bene” e tenere sempre aperta la via del dialogo.

Pesci

Molto sensibile ma anche molto forte: Non tutti comprendono il grado di profondità di un uomo Pesci ma una volta che si è fatto conoscere, è letteralmente impossibile aspettarsi cattive sorprese: è quasi incapace di mentire con successo e ciò lo rende molto affidabile.