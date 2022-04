In Italia non si parla d’altro: la spirulina ha questi numerosi vantaggi, ecco perché dovresti assumerla

La spirulina è un’alga alquanto famosa consumata fin dall’antichità dalla Civiltà Romana e da quella Egizia. Si trattava di un vero e proprio pasto sostitutivo che andava a compensare la mancanza di cibo. Veniva preparata lessata o cotta con la carne e il pesce ed era un fondamentale contributo nutrizionale di proteine.

Oggi la spirulina viene perlopiù assunta in compresse o in polvere. La formula in pastiglie è comoda da portare con sé durante i viaggi o i soggiorni lontani da casa mentre la polvere si scioglie facilmente nell’acqua, nelle bibite o nelle zuppe. I nutrizionisti consigliano di assumere la spirulina prima dei pasti principali dato che una delle sue capacità conclamate è quella di ridurre lo stimolo della fame.

Per questo la spirulina viene assunta in concomitanza con le diete ipocaloriche, quando si ha la necessità di perdere peso e dimagrire. Ma è altresì consumata da vegani e vegetariani perché l’alga ha un’altissima concentrazione di proteine aiutando così, chi ingerisce pochi cibi o chi non mangia proteine della carne o del pesce, a mantenere il tono muscolare. Le qualità della spirulina, però, non finiscono qui.

Proprietà benefiche della spirulina

Oltre alle proprietà dimagranti e tonificanti, la spirulina svolge delle funzioni salutari non indifferenti. Una ricerca scientifica ha stabilito che l’alga verde ha la capacità di rilassare le arterie e di contrastare la pressione arteriosa. In sostanza, è indicata per tutti quei soggetti che soffrono di ipertensione.

Inoltre, la spirulina contrasta l’insorgere delle rughe e rallenta l’invecchiamento cellulare grazie alla presenza degli amminoacidi. Gli stessi, assieme alle vitamine e ai minerali, donano energia e vitalità psicofisica, abbinando il trattamento dell’alga a quei periodi di forte stress o sforzo fisico. Senza considerare che le vitamine e minerali rafforzano il sistema immunitario preservandolo da infezioni e malattie.

Come si assume la spirulina

La spirulina, come già anticipato, può essere assunta per via orale in compresse o in polvere. La soluzione in pastiglie risulta più comoda e pratica e consente il giusto apporto di valori nutrizionali. Le compresse sono studiate per essere consumate senza superare le dosi consigliate. Ma è bene ricordare che non esistono controindicazioni riguardo il consumo di spirulina, anche se è sempre meglio non esagerare.

Di solito il consumo di spirulina varia da 3 a 6 compresse al giorno. Vengono assunte prima dei pasti principali per placare la fame e far sì che si ingeriscano meno cibi. Per i primi giorni di assunzione si ingeriscono una pastigli a pasto, poi successivamente, si può passare a due pastiglie a ogni pasto principale.

La compressa va assunta con un bicchiere di acqua naturale a temperatura ambiente mentre se si sceglie il formato in polvere l’acqua deve essere leggermente calda affinché la polvere si sciolga e si distribuisca meglio. Non c’è limite di tempo all’assunzione, in quanto il consumo può essere prolungato a oltranza. È sempre consigliabile intervallare il consumo così da non abituare l’organismo all’assuefazione, riprendendo l’assunzione nei periodi in cui i cambi di stagione possono causare squilibri nella salute e nel proprio benessere.