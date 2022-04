Di enorme diffusione negli ultimi anni anche grazie ad un robusto tam tam sul web, l’aloe vera viene utilizzata per svariati usi da millenni: era infatti conosciuta tra le civiltà del medio oriente ma anche nell’antico Egitto, dove veniva utilizzata sia per la cura del corpo che come igienizzante vero e proprio, e anche se per secoli non è stata realmente “sfruttata” nel pieno delle sue capacità in Occidente, da qualche decennio ha trovato spazio nella cosmetica ma non solo: il “gel” di questa pianta che fa parte della famiglia delle Asphodelaceae (che a sua volta fa parte della categoria delle piante succulente, ossia quelle che sono in grado di immagazzinare importanti quantità di acqua) risulta essere praticamente indispensabile in molti ambiti come quelli dell’erboristeria.

Come usare l’aloe vera per dimagrire? Ecco la risposta dettagliata

L’aloe vera viene commercializzata sotto svariate forme, come quello “da bere”, ma anche pratico, che prevede l’uso del gel, oltre ad essere presente in un gran numero di integratori. Nonostante non risulti dal punto di vista scientifico una pianta “miracolosa” è sicuramente una delle più polivalenti.

Tra le proprietà riconosciute spiccano quelle idratanti, cicatrizzanti, nonchè antibatteriche ed antivirali ma è anche molto utilizzata nell’ambito del dimagrimento, da sempre uno degli obiettivi principali di una larga fetta della popolazione mondiale.

