L’ingegno è la capacità di evidenziare capacità intellettive in contesti pratici, solitamente rappresenta uno dei tratti distintivi più marcati dell’intelligenza pura. Un profilo ingegnoso ha la mente sempre attiva e pronta ad affrontare e risolvere problemi dal lato logico e pratico, indifferentemente dal tipo. Rientrano nella categoria anche coloro che sono particolaramente bravi ad “arrangiarsi” e abili con i lavori manuali. Lo zodiaco ci “viene incontro” anche in questo caso, e ci aiuta a scoprire quali sono i segni zodiacali più ingegnosi tra i 12 che compongono la “ruota” zodiacale.

Conosci i segni più ingegnosi dello zodiaco? Te lo diciamo noi!

Vergine

Pragmatico e maniacale, è il tipico “genio” capace di districarsi in situazioni particolari, sopratutto in ambiti logici. Solitiamente da il meglio di se in settori scientifici o comunque inerenti all’intelligenza pura, essendo un logico senza se e senza ma, anche perchè tende ad essere un più che discreto autodidatta, essendo abituato a seguire schemi e concetti molto personali.

Capricorno

Capricorno ha l’incredibile capacità di semplificare, almeno in apparenza, le situazioni più complesse e districate in assoluto. Ciò provoca reazioni discordanti nei loro confronti, tra chi li ammira profondamente e chi invece ne invidia proprio questa capacità di semplificazione, che comunque risulta utilissima in praticamente ogni ambito. E’ un razionale e “se ne vanta”.

Acquario

I “tuttofare” dello zodiaco, particolarmente bravi a risolvere enigmi e problemi di natura pratica, spesso manuale. Sono anche dei maestri dell’ingegno quando sono “costretti” a riciclare materiali e strategie particolari per i risultati in relazione agli sforzi.