Tutt’altro che maestri dell’autocontrollo: alcuni uomini non sembrano aver trovato una maturazione perfetta dal punto di vista caratteriale neanche da adulti. Le motivazioni sono disparate, e indubbiamente possono essere “condizionate” dalle varie esperienze che ogni indivuduo, singolarmente, ha avuto e che avrà in futuro. Tuttavia, esperienza a parte alcuni uomini manifestano un livello di isterismo superiore alla media, che sfocia in veri e propri sfoghi dettati dall’irrazionalità pura e semplice. Ciò ovviamente provoca imbarazzo nei presenti e anche in loro stessi quando ritornano “tranquilli”. Ecco quali sono gli uomini più isterici dell’intero zodiaco.

Gli uomini più isterici dello zodiaco: ecco quali sono

Vergine

Apparentemente sono in grado di gestire le emozioni come pochi altri sanno fare. E ciò è scuramente vero, ma non avviene in modo così spontaneo come potrebbe sembrare: è un profilo perfezionista e maniacale, che raramente risulta soddisfatto dei risultati che ottiene, pur essendo il più delle volte di assoluto valore. Ecco perchè appare sempre un po’ “teso” e isterico.

Scorpione

Meno perfezionista e decisamente più controllato, non è comunque nuovo a “scatti d’ira” contornati da un profondo e spesso ingiustificato atteggiamento isterico, che normalmente è lui stesso a condannare quando si trova in una situazione di calma. Fa parte della categoria dei profili caratteriali che “tengono dentro” fino ad esplodere.

Gemelli

Forse l’uomo più isterico di tutti, anche una profonda intelligenza ed esperienza non riescono a “limare” un carattere fortemente arzigogolato e difficile da gestire. Il suo atteggiamento isterico non è di tipo “esplosivo” ma molto più sottile e molto spesso decisamente più fastidioso e “subdolo”.