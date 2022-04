Si può essere irritanti e fastidiosi in tantissime maniere, sia con le parole che con le azioni. Solitamente questo tratto non è “consapevole” ma assolutamente naturale e scaturisce da specifiche condizioni sociali e situazioni abituali. Il contesto maschile è letteralmente colmo di questi profili, che risultano essere mediamente diffusi: secondo molti è un po’ tutto il contesto ad essere fortemente irritante a tratti. Alcuni uomini però esagerano ed in alcuni casi sembrano farlo apposta, addirittura accentuando un atteggiamento veramente irritante. E’ possibile fare una lista dei segni zodiacali più irritanti, considerando solo i rappresentanti del mondo maschile? Noi ci proviamo.

Gli uomini più irritanti dello zodiaco, sai quali sono?

Acquario

Non spicca per “irritazione” in quasi tutti i contesti sociali, ma in amore è veramente fastidioso, del tipo “ossessivo”. Un po’ perchè non è mai soddisfatto dalle risposte semplici, un po’ perchè è inconsciamente molto geloso, bombarda di domande il partner di turno fino allo sfinimento.

Gemelli

Irritante perchè fa un largo uso di sarcasmo ed ironia, due “armi dialogative” estremamente utili in molte situazioni ma che come tutte non possono essere utilizzate con efficacia sempre e comunque. L’interlocutore si sente quindi continuamente “sotto interrogatorio” o comunque sotto pressione e ciò porta a veri e propri sfoghi personali contro l’uomo Gemelli.

Bilancia

Anche un profilo apparentemente tranquillo e pacato come Bilancia fa saltare i nervi con regolarità. Anzi, spesso è proprio questo atteggiamento sempre leggero, serafico, appartentemente impossibile da scalfire o mettere in discussione a provocare dosi di nervosismo diffuse.