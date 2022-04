Le personalità divertenti sono indubbiamente tra le più ambite e “ricercate” in qualsiasi ambito sociale. La nostra specie è arrivata ad essere la “razza dominante” anche per le capacità comunicative. Esistono innumerevoli modi di “essere divertenti” ma tutte sono accomunate da un senso di benessere che alcune, precise personalità riescono a far percepire agli altri. Lo zodiaco riesce a comprendere in linea di massima quali sono effettivamente i segni “divertenti” di maggior rilievo nell’intero universo zodiacale.

Ecco i segni zodiacali più divertenti dello zodiaco: ci sei anche tu?

Cancro

Spigliati, leggeri e simpatici: il Cancro non ama le battute volgari oppure quelle particolarmente caustiche ed offensive verso qualche categoria in particolare, ma è il perfetto “sdrammatizzatore”, la spalla ideale da avere accanto quando c’è bisogno di stemperare la tensione. Non è quasi mai eccessivo essendo dotato di un importante senso del tatto.

Scorpione

Divide le opinioni perchè non ama fare il “simpaticone”. Ma Scorpione è dotato di un senso dell’ironia pungente ma mai eccessivamente fastidiosa, che riesce a farlo emergere anche in contesti molto differenti. E’ molto naturale nel farlo perchè chi è realmente divertente, non deve sforzarsi a volerlo sembrare per forza. Essendo molto selettivo non tutti sono in grado di “vederlo in azione”.

Sagittario

Anche Sagittario è l’emblema della spontaneità ma non per questo è eccessivo: rappresenta il perfetto esempio del divertente sempre e comunque, indifferentemente dal contesto, riesce a trovare spunti in quasi ogni situazione. A volte fa qualche gaffe ma in genere sono perdonabili perchè il limite tra il buono ed il cattivo gusto rappresenta uno dei capisaldi del proprio repertorio.