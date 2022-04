Questo metodo è infallibile per bloccare la caduta dei capelli ed avviare la ricrescita: ecco cosa fare

Per bloccare la caduta di capelli serve un aiuto efficace come Foltina Plus con arginina. Si tratta di un trattamento medico che assicura la stimolazione dei follicoli e il rallentamento nella caduta dei capelli. Perché si perdono i capelli? La causa è la mancanza di sostanze importanti che come l’organismo hanno bisogno di stimolare la produzione dei follicoli.

In particolare, le sostanze chiamate in causa sono gli oligoelementi, le vitamine e gli amminoacidici. Quando l’assunzione è limitata la produzione si follicoli rallenta e gli stessi si presentano più deboli, piccoli e sottili. Il risultato? L’aspetto generale della chioma inizia a sfoltire e appare una sorta di diradamento diffuso. Rinforzando e nutrendo i follicoli, il cuoio capelluto cambia diventando da subito più lucente e i capelli si inspessiscono e diventano più forti.

Le proprietà essenziali per nutrire e bloccare la caduta di capelli

Come abbiamo già anticipato, per crescere sani e forti i nostri capelli hanno bisogno di essere nutriti. Le sostanze che concorrono ad apportare nutrimento ai follicoli sono gli oligoelementi, gli amminoacidi e le vitamine. E dove troviamo questi ricostituenti naturali? All’interno di Foltina Plus sono state messe le sostanze che contengono le proprietà essenziali ricercate.

Si tratta di tre elementi:

l’arginina;

il fieno greco;

il Serenoa repens.

L’arginina è un amminoacido con la proprietà intrinseca di migliorare l’irrorazione sanguigna nel cuoio capelluto e più in profondità nelle radici. Grazie a questa azione specifica, l’arginina ridà nuova linfa al bulbo follicolo così da renderlo più forte e resistente. Come conseguenza cresceranno dei capelli più resistenti alla caduta e lucenti.

Il fieno greco contiene delle sostanze che definirei magiche: i filoestrogeni. Da soli contrastano la caduta e rimpolpano le fibre capillari rendendo i capelli più voluminosi. La Serenoa repens, infine, migliora la salute capillare e bilancia i livelli ormonali così da impedire i tipici squilibri che sfibrano e indeboliscono i capelli.

Dove acquistare Foltina Plus

Se cerchi un prodotto che ti garantisca fin da subito la stimolazione dei follicoli e il rallentamento nella caduta dei capelli devi affidarti a Foltina Plus. Non perché sia l’ennesimo articolo che garantisce miracoli ma perché al suo interno sono stati evidenziati degli elementi che sono realmente efficaci nel combattere la perdita di tonicità del cuoio capelluto.

Un altro vantaggio esclusivo del prodotto Foltina Plus è la promozione attualmente in corso, valida ancora per poco tempo. Due confezioni di Foltina Plus al prezzo di una per un totale di 49,90 euro. Non ti basta? Sappi che la consegna è gratuita e la spedizione è fatta direttamente a casa tua. Quindi, non solo risparmi sull’acquisto di prodotti che rispettano gli obiettivi ma anche sul prezzo effettivo dell’articolo.

Come si usa Foltina Plus? Si trova in formato liquido pertanto lo puoi utilizzare quando preferisci, prima o dopo la doccia. Lascia agire il prodotto e dopo cinque minuti saranno visibili i primi risultati e una lucidità di capelli invidiabile. La caratteristica più importante di Foltina Plus è quella di essere un prodotto totalmente naturale e quindi non possiede alcuna controindicazione.