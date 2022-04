L’invidia è uno dei peccati capitali più “umani”, che si trova spesso ad essere sottovalutata in quanto tale. Provare un sentimento di astio nei confronti di chi ha di più o comunque vive una condizione per la nostra percezione è parte dell’essere umano ma praticamente ogni cultura la condanna almeno dal punto vista morale. Il mondo femminile solitamente riesce a nascondere meglio di quello maschile, ma allo zodiaco non si sfugge: ecco quali sono le donne più invidiose dell’intero zodiaco, considerando tutti e 12 i segni.

Quali sono le donne più invidiose dello zodiaco? Ecco la risposta

Sagittario

Avere a che fare con una Sagittario significa scendere a patti con alcune cose non positivissime ma che nella misura limitata sono anche considerabili pregi. E’ una personalità forte ma sensibile, ma guai a farla sentire “meno importante” o “influente” di qualcun altro, ecco che scattano in atteggiamenti anche piuttosto immaturi e fortemente impulsivi. L’invidia che provano è così evidente da essere percepibile anche se la donna Sagittario non dice nulla.

Vergine

Diversa la metodologia che manifesta l’invidia della Vergine. Molto più sottile e pungente nella sua esternazione, è direzionata sopratutto verso chi, secondo loro, non meritano tanta fortuna, mentre ammirano le capacità, ossia la pura meritocrazia. Non sono pettegole quindi non spargono “odio” ma non usano certamente parole gentili.

Cancro

La donna Cancro rientra in lista perchè è insicura e anche mediamente egoista. Per questo motivo l’invidia è il suo pane, anche se è perfettamente consapevole che si tratta di qualcosa da tenere a bada per essere accettata. A volte però è l’invidia stessa che controlla lei e non il contrario.