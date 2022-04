Oroscopo domani Branko, 29 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko venerdì 29 aprile 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 29 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko, complice anche una bellissima Luna nel segno dell’amico Ariete, sarai pervaso da idee creative e la voglia di metterle in campo. Comincia a svilupparle in vista del prossimo mese, quando anche per te la ruota comincerà a girare per il verso giusto.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani Mercurio abbandonerà l’ottima posizione nel segno del Toro per approdare in Gemelli. Non si tratterà di un transito del tutto negativo. Da qui in avanti ti converrà accettare le nuove offerte di lavoro, senza fare il prezioso, senza pretendere troppo e, soprattutto, non fare passi falsi.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come anticipa l’astrologo Branko domani qualche Acquario sarà alle prese con un notaio o con un avvocato per risolvere una questione delicata. Non spazientirti se le cose non andranno come vorresti tu. Hai un ottimo oroscopo che promette grandi cose. Devi solo avere pazienza e fiducia.

Oroscopo domani: Pesci

Domani purtroppo Mercurio entrerà nel segno dei Gemelli e diventerà contrario. Dalle prossime ore, anche se non avrai grossi problemi, dovrai solo avere un po’ più prudenza, specialmente dal punto di vista pratico e finanziario. Evita di fare il passo più lungo della gamba-