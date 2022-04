E’ indiscutibile che in amore diventiamo (quasi) tutti un po’ “folli” o comunque maggiormente genuini imprevedibili: pur restando nel campo delle “cose lecite”, alcune personalità manifestano un’indole molto variegata, paragonabile per “intensità” al mondo femminile ma comunque possono essere assolutamente “folli” in amore. Considerando questo termine solo in termine romantico/appassionato, è possibile indubbiamente fare una “mini classifica” degli uomini maggiormente disposti e portati a fare follie in amore, prendendo in considerazione il segno zodiacale di appartenenza.

Gli uomini che farebbero follie per amore: ecco quali sono

Scorpione

Cambiano totalmente quando sono innamorati e si incaponiscono a fare cose romantiche ma mai eccessive: non sono invasivi ma fanno sentire costantemente la loro presenza al partner o comunque a coloro che cercano di conquistare la persona che li ha fatti “sbandare”. Hanno molta più soddisfazione nei renderli felici che ottenere qualcos di tangibile in cambio, un modus operandi completamente opposto rispetto a quello dello Scorpione “tipo”.

Sagittario

Ama indissolubilmente la condivisione, e l’uomo Sagittario non è assolutamente un profilo che fa annoiare. Anzi, continua a lanciarsi in avventure spericolate con costanza, e quando è innamorato, non fa altro che diventare ancora più “folle” e imprevedibile. Tutto ok se la controparte riesce a “stargli dietro” altrimenti possono crearsi delle piccole crepe nel rapporto.

Cancro

E’ il tipico uomo romantico, discreto che apparentemene non fa cose “assurde” in amore. In realtà è solito fare proprio questo, anche se sceglie un profilo basso, ma non troppo. E’ il tipico segno che manda un’infinità di rose e cioccolatini in momenti meno attesi e per questo è uno dei più “sorprendenti” in amore.