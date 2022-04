Oroscopo domani Paolo Fox, 29 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 29 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, e fino al 10 maggio circa, potresti vedere pochi risultati sul lavoro. Cerca di non darti per vinto, sii paziente. Molto presto arriverà anche la tua rivincita, sotto ogni punto di vista. Anche chi si trova in una situazione di attesa, avrà entro metà maggio nuove certezze. Anche in amore maggio sarà un mese di grandi sorprese.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà indispensabile mantenere la calma. Non te la stai passando benissimo. In questo periodo devi battagliare parecchio per conservare una certa serenità, ancora di più se sei reduce di un momento particolarmente negativo. Purtroppo ci vorrà pazienza: queste giornate invitano più a una riflessione e al riposo che all’azione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà necessaria ancora prudenza. La Luna in opposizione potrebbe aumentare un senso di apprensione, il timore di avere ancor alcune questioni importanti da affrontare. Cerca di restare calmo, soprattutto se ti troverai in mezzo a qualche nuovo contrasto. Adesso hai maturato forza ed esperienza a sufficienza per cavartela benone. Non ti innervosire che incapperai in un ritardo o in un blocco improvviso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani dovrai munirti di enorme pazienza e cercare di irrobustire un sentimento. Del resto, con Venere e Giove in ottimo aspetto avrai una grande voglia di amare e buone chance di vivere sensazioni speciali. Sfrutta questo momento per goderti emozioni piacevoli, per passare del tempo con la persona amata, ma anche in famiglia, con i parenti.