Con la depressioe non si scherza: da tempo questo disturbo è considerata una malattia a tutti gli effetti anche se le società odierne pur se infinitamente più sensibili verso trova a combattere con una condizione mentale sempre più variegata e che non ha una vera e propria “cura definita”. I fattori che portano una persona a soffrire di depressione sono molteplici, molti inerenti al contesto, altri molto più collegati alla predisposizione perosonale. Ecco perchè l’oroscopo prova, ed in molti casi riesce ad identificare chi, per sommi capi, è più soggetto alla depressione, tra i segni dello zodiaco.

I segni zodiacali più tendenti alla depressione. Ecco quali sono

Cancro

Depressivo già da piccolo perchè legato a dei ricordi passati, che siano belli o brutti che siano. Ciò che provoca questa sensazione diffusa, che neella maggior parte dei casi riesce comunque a superare senza problemi è sicuramente la scarsa autostima che porta i Cancro a fantasticare su concetti basati sui rimpianti.

Vergine

E’ un profilo forte, quasi autoritario ma non per questo immune agli stati depressivi o alla depressione vera propria. Anzi, spesso questo fare da “duro” nasconde, a volte non tanto bene, proprio una elevata sensibilità. Quasi ogni cosa in teoria può far abbattere un Vergine, che ha bisogno costantemente di cose positive per riequilibrare questo stato d’animo così fragile.

Sagittario

Apparentemente ottimista e positivo, Sagittario non comprende a fondo la natura degli esseri umani quando si comportano male. E’ la disillusione a renderlo molto sensibile alla depressione, ecco perchè quando può si isola anche per lunghi periodi per cercare di “sfuggire” ad un senso di vuoto diffuso.