Il limite tra conoscenza e capacità di esprimerla e saccenza vera e propria a volte è sottile, ma viene condizionato indubbiamente sia dalla forma che dal contesto. Anche persone che non sono considerabili arroganti a tratti manifestano un’eccessiva sicurezza dei propri mezzi o delle proprie capacità e conoscenze. Molti sono saccenti solo in merito ad argomenti particolari, ma esistono anche coloro che in senso generico, come modo di fare “standard” acquisiscono un fare da “sotuttoio” che a volte viene tollerato, a volte osteggiato, più raramente invidiato. Quali sono i segni più saccenti dello zodiaco?

Quali sono i segni zodiacali più saccenti? Ecco la risposta

Capricorno

Capricorno è un eccellente dialogatore ma non chiedetegli opinioni troppo spesso: anche se non dice mai di avere sempre ragione, di fatto lo fa capire, visto che mette bocca su tutto e tutti e qualsiasi cosa riguardi la sua persona viene automaticamente “ammantata” da una sorta di essenza mistica. In sostanza, anche un argomento o un’azione banale viene “infiocchettata” a dovere.

Leone

La cosa che da più fastidio dei Leone è che sembrano voler fare gli esperti anche se non sono assolutamente a conoscenza di un argomento o se lo hanno appreso da pochissimo tempo. La critica più logica che viene rivolta è quindi di essere dei saccenti “ingiustificati”.

Vergine

Saccente più nei fatti che nelle parole: Vergine è un segno effettivamente concreto, però ha un’abitudine di auto evidenziare le proprie azioni in modo così evidenti da essere fastidiosi. E’ sopratutto il “come” lo fa che da molto fastidio. In sostanza da l’impressione di “gli altri non capiscono, io si”.