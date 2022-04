Non tutti riescono a comprendere a fondo l’intelligenza e l’arguzia dietro ad un atteggiamento sarcastico: con questo termine si fa riferimento alla capacità di sottintendere in maniera più o meno velata, una presa in giro, uno scherno o qualcosa di simile, solitamente attraverso un particolare modo di parlare, di agire e di esprimersi in senso generale. Un segno sarcastico ha la battuta pungente e pronta, ed è in grado di sfoderarla con grande capacità e tempismo. E’ piuttosto difficile se non impossibile “imparare” ad essere sacrastici, anzi è uno dei tratti caratteriali più definiti e unici dello zodiaco. Quali sono i segni più sarcastici?

Ecco i 3 segni più sarcastici dello zodiaco: quali sono?

Ariete

E’ un sarcastico positivo, il segno dell’Ariete, che è capace di ridere di se stesso come non mai essendo dotato di una profonda autoironia che lo rende il perfetto “sdrammatizzatore” in tutti gli ambiti. La loro vena sarcastica ha quindi intenti sopratutto “terapeutici” e non atti a schernire.

Sagittario

O li si ama o li si odia: i Sagittario sono particolarmente sensibili e spesso comprendono tutto in anticipo rispetto agli altri. Questo li porta ad essere quasi sempre “un passo in avanti” rispetto alla maggioranza delle persone ed il loro intelletto garantisce una certa dose di sarcasmo, anche piuttosto pungente ma raramente fuori luogo.

Scorpione

Sarcastici a larghi tratti, solitamente quando si presenta la necessità. Solitamente è un segno abbastanza “vivi e lascia vivere”, ma quando si innervosisce o quando qualcuno non fa ciò che si aspetta, ecco che diventa caustico, pungente ed anche fastidioso con parole anche “pesanti”, mascherate da sarcasmo.