Ti svegli stanco? attenzione, può significare gravi condizioni di salute

Dormire è importante per svegliarsi bene e affrontare al meglio la giornata, bisogna rigenerare il corpo e avere la giusta dose di energia. A volte però, può succedere che invece di svegliarsi bene, ci si può svegliare stanco e spossato. Dietro la stanchezza mattutina ci possono essere alcune abitudini errate che possono incidere negativamente sulla capacità di dormire bene.

Le cause più frequenti che possono provocare questa stanchezza c’è sicuramente lo stress e il cambio di stagione. Incidono anche le poche ore di sonno, la bassa qualità del riposo, il sonno interrotto o troppo leggero o le apnee notturne. Possono esserne una causa anche i pasti pesanti alla sera, il consumo eccessivo di alcolici e caffeina o bere poca acqua durante il giorno.

Per risolvere questo problema si può incominciare a meditare, a prendersi cura dell’ambiente in cui si vive e a cercare di dormire meglio ad esempio aggiungendo delle gocce di olio essenziale al cuscino.

Ti svegli stanco? attenzione, può signiificare gravi condizioni di salute

Sindrome da apnee notturne

Oltre a queste cause si può soffrire anche di sindrome da apnee notturne. È un disturbo molto comune che comporta numerose interruzioni del sonno e spesso è associato al russare cronico.

Di queste apnee non ci si rende conto di notte, ma ci può rendere conto di questa sindrome con i sintomi al risveglio come la sonnolenza per tutto il giorno, bocca secca, gola irritata e mal di testa.

Durante questi episodi la respirazione rallenta o si blocca, comportando una scarsa ossigenazione del sangue e compromettendo la qualità del sonno. Con il tempo si possono sviluppare patologie anche gravi.

Per avere una giusta diagnosi è opportuno rivolgersi ad un medico dentista che realizzerà un apparecchio idoneo per la situazione, risolvendo così il problema con l’ortodonzia.

La funzione di tali dispositivi è principalmente quella di stabilizzare la mandibola nella posizione corretta, regolando la respirazione e impedendo alla lingua di ostruire la faringe.