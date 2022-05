Oroscopo domani 2 maggio 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 2 maggio 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 1 maggio.

Oroscopo Paolo Fox domani – 2 maggio 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani ospiterà Venere, il pianeta dell’amore, nel suo segno. Ottime notizie! Per il Toro comincerà un buon periodo professionale, i Gemelli domani potranno godere della benevolenza di Venere per riportare la serenità in amore. Il Cancro, al contrario, dovrà fare i conti con una Venere contraria che potrebbe portare piccole bufere nel rapporto di coppia.

Domani il Leone potrà cominciare a recuperare in amore, grazie al nuovo transito di Venere in Ariete. Questo nuovo passaggio porterà novità positive anche nella vita della Vergine che si sbarazzerà finalmente della sua opposizione in Pesci. Domani la Bilancia avrà una giornata un po’ nervosa in amore e in famiglia, mentre lo Scorpione potrà portare avanti i progetti di lavoro con successo.

Domani il Sagittario potrà contare su un nuovo amico nel cielo, Venere che darà un nuovo slancio all’amore. Giornata più agitata quella del Capricorno che dovrà usare molta cautela, sia nel lavoro, sia in famiglia. Domani l’Acquario ritroverà energia, passionalità e la voglia di rimettersi in gioco. Infine, i Pesci saluteranno Venere che traslocherà nel segno dell’Ariete, ma potranno comunque contare sempre su Giove.

Oroscopo Branko domani – 2 ma 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete accoglierà Venere, la stella dell’amore, nel suo segno. Bella notizia per la vita amorosa! Il Toro diventerà meno romantico e propenso a dare attenzione al rapporto di coppia. Da domani le relazioni dei Gemelli si faranno più calde ed esuberanti, Il Cancro comincerà a sentirsi attratto verso situazioni e rapporti piccanti e trasgressivi.

Domani il Leone si sentirà di nuovo amato, grazie al nuovo passaggio di Venere in Ariete. Alla Vergine potrebbero arrivare più soldi, utili a portare avanti un suo progetto. Domani la Bilancia dovrà fare i conti con Venere opposta. L’amore non sparirà del tutto, ma diventerà più litigarello. Lo Scorpione, invece, sarà pervaso da una nuova voglia di agire e mettersi in gioco.

Domani il Sagittario potrà contare su un grande alleato in più: Venere che approderà in Ariete. Il Capricorno, al contrario perderà la complicità di Venere. La stella dell’amore si farà più irritante e provocherà. Da domani l’Acquario sarà travolto da un’ondata di passionalità, mentre per i Pesci Venere diventerà più pratica. Il pianeta comincerà a occuparsi del patrimonio e dei beni immobiliari.