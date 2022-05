Questo liquido ti sarà utile per tantissime funzioni: ecco in cosa ti servirà l’aceto

L’aceto è il liquido acido ottenuto grazie all’azione di batteri Gram-negativi che, in presenza di aria e acqua, ossidano l’etanolo contenuto nel vino, nel sidro, nella birra, nell’idromele trasformandolo in acido acetico.

Oltre ad essere utilizzato in cucina, l’aceto ha anche tante funzioni sia per la pulizia della casa, sia in campo cosmetico.

Pulizia della casa

L’aceto bianco di vino sgrassa, elimina il calcare e lucida l’acciaio. Inoltre è utile per pulire il frigorifero, sgrassare il forno e il microonde. Per pulire il marmo si può usare l’aceto bianco, limone e bicarbonato di sodio.

L’aceto inoltre può essere usato per disinfettare, deodorare e pulire quasi tutto.

Per pulire la lavastoviglie basta versare un litro di aceto all’interno e avviare un lavaggio a vuoto alla massima temperatura. L’aceto sgrassa ed elimina il calcare e può essere quindi un valido sostituto naturale.

Se i bicchieri o i vetri hanno una una patina biancastra, basta avvolgerli in tovaglioli di carta imbevuti, lasciarli così un paio d’ore e l’incrostazione sparirà.

Il lavandino può essere disinfettato con qualche goccia di questo liquido e subito dell’acqua bollente.

Si può utilizzare anche per le macchie sui vestiti. Agisce anche come efficace antimuffa e non fa scolorare il nero.

Trattamenti estetici

Come abbiamo già detto, può essere usato anche per i trattamenti estetici. È adatto per maschere o impacchi perché ha un effetto esfoliante, tonificante e rigenerante sulla pelle. Inoltre, ha anche un effetto astringente e levigante, in quanto incentiva la chiusura dei pori.

Si può fare anche un pediluvio, con acqua, sale e aceto per disinfettare i piedi. Dona anche luce ai capelli e disinfetta la cute, aiutando anche la battaglia contro i pidocchi.

L’aceto per la salute

Questo liquido è un ottimo alleato per mal di gola e alito cattivo. Basta diluire due cucchiaini di aceto e uno di sale da cucina in mezzo bicchiere di acqua, fare gargarismi e risciacqui per godere poi di un grande sollievo e di una bocca sana.

Riduce anche la glicemia e il glucosio nel sangue.

L’acido acetico, inoltre, ha la capacità di eliminare i grassi nel corpo.