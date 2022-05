La determinazione è un elemento imprescindibile indifferentemente dal contesto di appartenenza: piccole e grandi imprese necessitano un considerevole apporto di determinazione e “testardaggine”, peculiarità che non mancano di certo alle personalità che andremo a prendere in esame. Si tratta di segni zodiacali conosciuti per l’autorevolezza e per la determinazione: dopo aver preso in esame il contesto femminile, è ora di fare lo stesso per la controparte maschile. Lo zodiaco può effettivamente “aiutarci” a capire quali sono gli uomini più determinati? Ecco la risposta.

Quali sono gli uomini più determinati? Scoprilo dal segno zodiacale

Capricorno

“Capoccioni” ed emotivi, gli uomini nati sotto questo segno sono irrimediabilmente irrequieti ma seguono sempre uno schema preciso quando c’è bisogno di inseguire un obiettivo, anche se questo sembra essere praticamente irraggiungibile. In molti casi maggiore è la difficoltà, più loro sono determinati anche se talvolta devono fare i conti con un po’ di ottusità.

Scorpione

Più logici ma non per questo meno tenaci e determinati: gli Scorpione sono meno testardi ma quando si mettono qualcosa in testa, non cambiano idea senza aver “saggiato” le motivazioni che rendono un ostacolo insormontabile. Anche quando alzano “bandiera bianca” lo fanno sempre con grande dispiacere.

Leone

Adottano la “tecnica della goccia che cade” per ottenere risultati, ossia con una profonda insistenza e perseveranza. Molto più “leggeri” come approccio, ottengono le cose per sfinimento e non sempree perchè hanno la meglio dal punto di vista logico sugli altri. Decisamente problematici da avere contro, da questo punto di vista, perchè sostanzialmente non sono abituati ad arrendersi.