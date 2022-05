Le fonti di distrazione sono all’ordine del giorno, anzi del minuto: indifferentmente da dove ci troviamo, praticamente ogni cosa può “deviarci” dalle nostre mansioni, anzi per tantissimi la soglia dell’attenzione è così bassa da essere praticamente nulla. Ciò è sicuramente dettato dall’età, dall’esperienza e anche dalla capacità dell’autodeterminazione. Tuttavia lo zodiaco ci “viene incontro” quando si tratta di prendere in esame coloro che sono più naturalmente propensi alla distrazione. Ecco quali sono i segni che si distraggono con più facilità in assoluto.

I segni che si distraggono più facilmente: ecco quali sono

Leone

Non dovrebbe sorprendere riscontrare Leone in lista: si tratta di una personalità che ha tanti pensieri, per sua stessa ammissione anche “Inutili” o comunque poco importanti. Di natura ha una soglia dell’attenzione ai minimi termini e deve sforzarsi non poco per non cadere in “deviazioni” mentali diffuse.

Acquario

Differente la situazione per Acquario: se si trova in un contesto favorevole e tranquillo è anche molto produttivo ma basta un minimo cambiamento per provocare una sorta di “crisi” e farlo distrarre con una facilità fuori dal normale. Dopo ha molte difficoltà a riprendere il “filo” di ciò che stava facendo, e ciò può richiedere anche molte ore.

Cancro

Sono le emozioni che sostanzialmente “fregano” il Cancro: basta un pensiero fuori posto ed inizia a farsi i cosiddetti “film mentali”. Anche quando si trova in una condizione “di svago” non riesce sostanzialmente mai a trovare uno stato concentrativo efficace. Sul lavoro ad esempio deve isolarsi da tutto e tutti per “rendere” quanto dovrebbe.