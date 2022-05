Anche se il genere maschile viene talvolta associato ad una certa “disonestà” di fondo, in realtà non vi sono grandi differenze con il genere femminile, dal punto di vista “numerico”: gli esseri umani tendono ad essere onesti e disonesti in maniera “equa”, anche se è inevitabile che vi siano un numero importante di sfaccettature nel mezzo. In questo articolo prenderemo in esame i profili caratteriali che fanno parte del genere maschile rinomati e conosciuti per la loro onestà, sempre e comunque. Quali sono gli uomini più onesti dello zodiaco?

Quali sono gli uomini più onesti dello zodiaco? Ecco la risposta!

Scorpione

A volte scorbutico, difficile da gestire, ma sempre fondamentalmente onesto: con la scusa della schiettezza, questo profilo maschile è effettivamente brusco a tratti e ciò si traduce in un profondo "astio" da parte di alcune persone. Però è anche retto e "pulito" dal punto di vista morale, di lui ci si può fidare.

Gemelli

Incoerente e difficile da comprendere fino in fondo, anche loro hanno la tendenza a “sbattere in faccia” la realtà, anche se non “conveniente” sia per loro, sia per gli altri. Non sono sempre trasparenti ma quando conta per una questione morale, loro ci sono. Non amano assolutamente gli “intrallazzi” o i raggiri di vario tipo.

Acquario

Difficile non apprezzare la sincerità e l’onestà intellettuale dell’Acquario, uno dei segni più creativi e produttivi dal punto di vista mentale. Non chiedetegli di mantenere un segreto oppure di “tramare” alle spalle di qualcuno, non fa parte della sua natura. Anche se insospettabile comportarsi diversamente lo farebbe stare male.