La noia viene associata all’inattività ma anche alla routine e alla svogliatezza, insomma è un termine piuttosto generico ma che fondamentalmente “interessa” tutti. Questo perchè ogni contesto almeno una volta si è rivelato noioso, e questo concetto va applicato anche alle persone: esistono infatti personalità indiscutibilmente noiose, tediose, insomma non proprio gradevoli o comunque stimolanti da avere accanto. Come impariamo molto presto a conoscere, non esiste un fattore che rende noiosi, in quanto può essere il modo di esprimersi ma anche quello di pensare. Lo zodiaco ci aiuta a “far luce” su quali sono effettivamente i segni più noiosi dello zodiaco.

Ecco i segni più noiosi dello zodiaco. Li conosci?

Vergine

E’ tedioso, non tanto nel modo di parlare ma nei concetti: anche se i rappresentanti di questo segno non lo ammetteranno mai troppo facilmente, vi è una tendenza a sentirsi “migliori” di altri, e ciò traspare anche dal modo di esprimersi. Anche concetti semplici ed interessanti sono “filtrati” e resi complessi dalla loro narrazione.

Capricorno

I Capricorno sono profili tendenzialmente un po’ chiusi in loro stessi, che non parlano tantissimo principalmente per una questione legata ad un’insicurezza di fondo. Risultano noiosi perchè raramente a loro agio nell’esprimersi, insomma sono sempre un po’ con il “freno a mano tirato”. Solo in contesti molto personali e conosciuti riesce ad essere brillante.

Scorpione

Non possono che rientrare in classifica: Scorpione è noioso a larghi tratti perchè complesso ma è quasi fiero di esserlo: solo pochissime personalità riescono a “star loro dietro”. Lo Scorpione va capito e “decifrato” e solo in questo caso manifesta un po’ di “leggerezza”.