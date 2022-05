L’indolenza è considerabile alla stregua di un “peccato” o quasi, perchè non rappresenta semplicemente la pigrizia, ma l’apatia e la mancanza di inerzia, e sensibilità nei confronti di praticamente ogni contesto, da quello sociale, sentimentale fino a quello lavorativo. Se il “pigro” è spesso visto come una persona che comprende la propria lacunosa condizione, l’indolente “da fastidio” perchè in molti casi non sembra avere alcun interesse a cambiare. Difficile dire con precisione cosa rende questi profili più indolenti di altri ma è possibile identificarli dai segni zodiacali: ecco quali sono secondo la “ruota” dello zodiaco.

Attenzione ai segni più indolenti: ecco cosa dice lo zodiaco

Capricorno

Può sembrare strano “trovare” Capricorno in lista, perchè solitamente si “sbatte” e tende a darsi da fare in maniera importante. Ciò non significa che non sia un vero maestro nel procastinare e sopratutto nel non dare la giusta importanza alle priorità più impellenti. E’ molto “strategico” nel delegare agli altri le mansioni che a lui non sono gradite.

Leone

Vuole spiccare e primeggiare, essendo un segno fortmente accentrativo e egocentrico. Però non vuole impegnarsi fino in fondo e quindi manifesta una certa indolenza opportunamente mascherata da una parlantina efficace nella maggior parte dei casi. Ma resta assolutamente indolente.

Gemelli

Indolenti “non intenzionali”: è la mente sempre rivolta in tutte le direzioni che non rende Gemelli tra i segni più produttivi ed indefessi dello zodiaco, anzi. Sono pienamente consapevoli di questa lacuna ma nella maggior parte dei casi possono farci abbastanza poco. Generalmente vengono comunque “perdonati” rispetto ad altri segni.