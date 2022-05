Il termine romantico identifica un comportamento fortemente legato all’aspetto emotivo, più nello specifico da parte di una persona o più persone che manifestano un sentimento di affetto o amore verso qualcuno. Anche se esistono uomini romantici nella stessa “quantità” di quante ne esistano donne, è il mondo femminile che in maniera sempre un po’ stereotipata, ad essere associato al romanticismo. Tuttavia è indubbiamente vero che la delicatezza e l’eleganza del modo di esprimersi delle donne almeno dal punto di vista culturale trovi associazione con il contesto femminile. In particolar modo, ecco quali sono le donne più romantiche in assoluto.

Quali sono le donne più romantiche? Lo dice il segno zodiacale!

Cancro

Chi le conosce lo sa, le esponenti del segno in questione sono molto romantiche essendo delle sognatrici nate. “Divorano” qualsiasi tipo di opera, che sia film o romanzi rosa per tenere viva l’idea di un amore romantico possibile, ma la donna Cancro sa anche restare discretamente con i piedi per terra.

Sagittario

Più “vittime dei propri sentimenti” sono le Sagittario che a volte manifestano a più riprese la loro ingenuità, profondamente innocente, sopratutto in ambito sentimentale. La Sagittario è un animo profondo e nobile e ciò la porta a palesare il proprio romanticismo sempre e comunque, anche se ciò la porta a delusioni continue.

Pesci

A volte quasi “scollegata” con la realtà, anche la Pesci è una presenza femminile che non riesce e fondamentalmente non vuole immaginare un rapporto sentimentale privo di romaticismo. Al contrario, preferisce stare da sola anche se ciò la porta a struggersi in modo continuo.