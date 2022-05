Al giorno d’oggi avere voce in capitolo in merito a qualcosa è molto più semplice rispetto al passato, nel bene e nel male: se le critiche “sane” e costruttive fanno assolutamente “parte” del gioco, indifferentemente dall’ambito, è indubbio che a far discutere per alcune esternazioni anche gratuite sono solitamente i “criticoni”, ossia i critici “per partito” preso o comunque chi tende ad esserlo in maniera molto evidente anche per dare spettacolo. Anche lo zodiaco li ha “rassodati” in alcuni segni particolari: quali sono i segni più critici dello zodiaco?

Ecco i segni più critici dello zodiaco. Criticano di continuo!

Ariete

Solitamente riescono ad argomentare con sufficiente impeto e convinzione ma ciò che li rende critici è il “modo”: rispondono sempre a tono, e anche se la loro critica è sterile, la portano comunque avanti “per principio”. Insomma l’Ariete critica per una questione morale e per orgoglio, per questo in molti casi non viene preso seriamente in considerazione.

Vergine

Il loro obiettivo è trovare sempre da ridire, ecco perchè sarebbero capaci di criticare anche qualcosa che proprio concettualmente è incriticabile: va detto comunque che sono così puntigliosi e critici anche verso loro stessi, infatti niente sfugge alla loro analisi continua che in molti casi contribuisce a renderli insoddisfatti.

Cancro

Il critico “senza motivo”, ossia il segno che tende a farlo senza una reale movitazione ma sopratutto per comunicare uno stato d’animo. Per loro la critica è un mezzo, più che un fine, anche per farsi notare. Non è un segno egocentrico ma preferisce comunque passare attraverso le critiche per far parlare di se.