A lungo il concetto di “mascolinità” è stato associato alla capacità ed alla volontà di “combattere” per ottenere quello che si vuole. In realtà è ancora così, anche se questa peculiarità non è esclusivo appannaggio del mondo maschile come abbiamo già evidenziato. Per molto l’intero genere maschile comunque dovrebbe presentare un “grado di tenacia” sufficiente per essere considerato degno di rispetto. E’ comunque indubbio che alcune personalità maschili siano più associabili a questo tratto: quali sono gli uomini più combattivi dello zodiaco?

Gli uomini più combattivi dello zodiaco, li conosci? Eccoli!

Capricorno

Indubbiamente merita di stare in lista in quanto ha un grado di tenacia e concentrazione, due elementi che uniti riescono a far “rendere” Capricorno in maniera importante, sia sul lavoro che nella vita personale. A volte fin troppo testardi, non interpretano quest’ultimo tratto come un difetto, anzi. In amore tuttavia sono anche discretamente romantici, ma se si sentono “minacciati”, sono soliti “mostrare gli artigli”.

Toro

Non è assolutamente solo istinto e forza fisica, ma anche e sopratutto capacità di prendere i problemi di petto. Gli uomini Toro non hanno paura a sporcarsi le mani, e per questo sono indissolubilmente tra i più combattivi e anche valorosi dello zodiaco. Non è il caso di sfidarli indifferentemente dal contesto.

Scorpione

Non è mai consigliabile provare a “stuzzicare” l’uomo Scorpione, oppure provare a dirgli cosa fare: questo profilo è noto per una forza d’animo che non mette in campo “tutta insieme” ma che è in grado di “spostare le montagne”. Non conosce il significato della parola arrendersi.