La disonestà fa parte dell’essere umano e della sua indole più profonda: non necessariamente chi è associabile a questo tratto è o diventa un “criminale” anche perchè a ben pensarci è praticamente impossibile non aver almeno una volta agito in maniera “poco trasparente”. Alcuni profili caratteriali e quindi anche segni zodiacali riescono ad esprimere la loro “disonestà” in modo molto naturale, spesso discreto, mentre per altri semplicemente le occasioni per manifestare la propria disonestà sono troppo ghiotte. Ecco quali sono i più disonesti in assoluto, per lo zodiaco.

Attenzione ai segni più disonesti dello zodiaco! Ecco quali sono

Ariete

Apparentemente tranquillo, onesto e sopratutto trasparente, sopratutto perchè genuino, Ariete non ama definirsi assolutamente disonesto: si “auto giustifica” quando fa qualcosa che è effettivamente considerabile poco trasparente in tutte le maniere possibili. Utilizza sotterfugi, strategie e altre forme di “manipolazione” di un contesto per i propri fini anche se in genere sa quando fermarsi. Il concetto di onestà è quindi abbastanza “elastico” per lui/lei.

Leone

Per molti i meno onesti in assoluto perchè riescono a far passare per “normale” anche azioni effettivamente considerabili disoneste: è proprio questa spontanenità nel farlo ad essere “rischiosa” perchè riesce anche a condizionare altre persone che magari non sono d’accordo ma che sono influenzate dalla sua “aura”.

Gemelli

Diversi dalla maggior parte dei segni nell’approccio stesso verso la realtà: Gemelli riesce quasi sempre a “farla franca” quando fa qualcosa di disonesto, essendo dei manipolatori di un certo tipo. Quando colti in flagrante la loro strategia è “negare sempre”, e riescono a farlo con molta naturalezza.