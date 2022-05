Quando parliamo di POS (Point Of Sale) andiamo ad indicare un sistema in grado di generare report affidabili sui risultati delle vendite.

Sempre più usati sia da singoli investitori che aziende, di grande aiuto per il report giornaliero sulle vendite, ma anche in tempo reale e di fare un resoconto annuale. Un dispositivo di qualità permette di calcolare il fatturato dell’inventario, i tassi di vendita e gli ordini.

Essere un fedele compagno digitale che dovrebbe avvisarti quando è necessario contrassegnare il tuo inventario fermo nel tuo negozio e non in movimento. Un’altra funzione sottovalutata del POS è la gestione dei dipendenti, che tiene traccia delle ore dei dipendenti e delle loro prestazioni di vendita, consigliandoti come massimizzare la produzione. Li concept store di Amazon, Amazon Go, è proprio un esempio lampante di un sistema POS rivoluzionario. Acquistare diventa una vera e propria esperienza incentrata sul cliente.

I sistemi POS basati sul cloud sono quelli più usati. Questo perché possono ridurre notevolmente i costi iniziali di implementazione di un sistema POS per molte aziende.

POS, attenzione quando pagate: ecco cosa può accadere

Vediamo ora perché bisogna stare attenti a quanto spendiamo per un POS. Come tutte le tecnologie di larga diffusione, presenta delle quasi inevitabili criticità relativo al meccanismo stesso: da qualche tempo infatti i POS risultano essere più piccoli rispetto al passato, e non sempre operanti tramite un sistema di cavi.

In sostanza, il POS oggi può essere anche molto piccolo e senza fili, quindi può essere opportunamente celato da parte dei malintenzionati.

In contesti affollati come un pub o una discoteca, sono già in molti a “sperimentare” sulla loro “pelle” un problema che sta diffondendosi.

I malintenzionati infatti, sfruttando la tecnologia contactless, avvicinano di nascosto un POS portatile a portafogli e borse, così da “rubare” importi di piccoli.

Esistono due metodi per evitare che ciò avvenga: oltre a “fare attenzione”, anche utilizzare un portafogli o portatessere dotati di opportuna schermatura RFID è indubbiamente utile.

Altro consiglio risulta quello di associare la propria carta alla specifica app bancaria e di abilitare le notifiche immediate quando vi è una transazione così da scoprirlo immediatamente.