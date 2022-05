Essere prudenti fa parte dell’istinto di conservazione e di sopravvivenza e nella maggior parte dei casi è sintomo di saggezza e “conservatorismo”. Tuttavia, sopratutto nel caso del genere maschile, ciò si traduce molto spesso in un’interpretazione non positiva: un uomo troppo cauto e prudente viene percepito come “fifone”, anche se non tutti i prudenti sono considerabili con tale nomea. Lo zodiaco identifica sopratutto in alcuni segni la tendenza alla prudenza. Ecco quali sono gli uomini più prudenti dello zodiaco.

Ecco gli uomini più prudenti in assoluto: lo dice lo zodiaco

Acquario

Non è un “Pauroso” ma ha sempre un po’ di timore dei cambiamenti, non perchè si considera un conservatore, ma perchè essendo fortmente emotivo e sensibile preferisce non cambiare le situazioni. Trova non conveniente assumersi i rischi e ciò diventa un problema relativamente costante sopratutto nell’ambito sentimentale: l’Acquario ha difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità.

Vergine

E’ prudente perchè è molto paziente, e per l’uomo Vergine questi due tratti vanno inevitabilmente a braccetto. Nessuno può considerarlo un “pauroso” o un ostracista dei cambiamenti, ma se non si espone è perchè ha preventivamente valutato ogni situazione. Se un uomo Vergine non è intenzionato a cambiare qualcosa del proprio operato è difficile che cambi idea.

Bilancia

E’ il vero “conservatore” e diplomatico dello zodiaco. Sempre attento con le parole quanto con le decisioni, l’uomo Bilancia è difficile da soprendere anche perchè prende sempre decisioni apparentemente comode e poco rischiose. Anche se questo fa dividere i giudizi sul suo conto, sono in molti ad apprezzare questa prudenza.