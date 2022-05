Hai bucce di frutta? Non buttarle! ti serviranno per i tuoi fiori, ecco come

Le bucce di frutta sono un toccasana per la cura delle nostre piante perché possono essere utilizzate come efficaci concimi naturali. Quindi, piuttosto che buttarle nel cassone dell’umido potremo sfruttare le loro proprietà nutrizionali per assicurare benessere alle nostre piante casalinghe. Usiamo le bucce al posto di acquistare i fertilizzanti chimici.

I fertilizzanti e i concimi chimici, infatti, possono andare bene per le piante che abbiamo sistemato nel nostro giardino ma sarebbero da evitare per i vegetali presenti in casa. Questo perché potrebbero disperdere nell’ambiente e negli spazi casalinghi delle sostanze che possono risultare nocive al nostro benessere.

Per questo motivo in casa e se funziona anche in giardino è consigliato l’uso di fertilizzanti naturali. Potremo così evitare di buttare ulteriore immondizia e contribuire a rendere l’ambiente più salubre. Ogni più piccolo contributo è fondamentale per far sì che il nostro mondo si riassesti e riequilibri la sua naturale funzione.

Le bucce di frutta come concimi naturali

Fortunatamente, quasi tutte le bucce di frutta possono essere usate alla stregua dei concimi naturali. Le bucce di banane, per esempio, se tagliate a tocchetti e messe a dimora nel terriccio della pianta sono in grado di apportare una buona di potassio. Il potassio è necessario alle nostre piante per sopperire a delle carenze e ritrovare una rinnovata energia.

I limoni, le arance e gli agrumi in generale dovrebbero essere grattugiati e sistemati sopra il terriccio per allontanare parassiti, batteri o insetti. I nemici delle piante possono attaccare in qualsiasi momento soprattutto quando alla pianta manca qualche nutrimento necessario. Per questo è importante non solo nutrirle a fondo ma anche garantire loro la sicurezza e la protezione.

Frutta come mele e pere forniscono minerali e vitamine in abbondanza e quindi sono un toccasana per le nostre piante. Tagliamole sempre in pezzi piccoli così che si possano scomporre in modo rapido per evitare che marciscano. Daranno vigore e rafforzeranno i fusti e le foglie della nostra pianta utile soprattutto nel momento dello sviluppo e della crescita.

Come aggiungere le bucce di frutta al terriccio nei vasi di casa

Nei nostri vasi di casa dovremo preparare un composto organizzato così che la pianta possa assorbire tutti i nutrienti. Sul fondo posizioniamo due centimetri di argilla espansa che fungerà da elemento drenante per l’acqua in eccesso. Poi proseguiremo aggiungendo uno strato di terriccio a cui seguirà uno di bucce di frutta.

Come abbiamo già detto meglio sminuzzare bene la frutta e non lasciarla in pezzi grossi così che si scomponga in modo funzionale e omogeneo. I nutrimenti contenuti si disperderanno rapidamente andando a rinforzare la nostra pianta. Continueremo a seguire lo schema uno strato di terriccio e uno di buccia fino a terminare con uno strato di terriccio esposto.

Ogni mese andremo a rimescolare il terreno fino a quando non si formerà una patina nerastra: sarà il momento in cui la pianta potrà finalmente assorbire i nutrimenti. Facciamo attenzione quando rimescoliamo il terreno a non andare a toccare le radici per non rovinare in qualche modo la pianta.