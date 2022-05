Lo stress come concetto è indubbiamente “figlio dei nostri tempi”, trattandosi di una o più tipologie di “risposte” del nostro organismo a fronte di situazioni che possono mettere a repentaglio la salute e lo stato del nostro fisico e della mente. In alcuni casi viene associato ad un altro disturbo molto comune come l‘ansia anche se i due concetti sono comunque molto diversi.

Come facilmente intuibile non esiste un rimedio certificato contro lo stress, dato che ogni persona è diversa, ma alcune dimostrano un certo talento nel sopportare le condizioni di stress. Quali sono, secondo lo zodiaco, questi segni?

Chi sopporta meglio lo stress tra i segni zodiacali? Ecco la risposta

Capricorno

E’ il “regolarizzatore” dello stress per eccellenza: i nati sotto questo segno sono ideali da avere vicino in condizioni di forte stress. Non metteranno mai “il carico” dal punto di vista emotivo, anzi tendono ad avere un effetto calmante diffuso.

Acquario

Le rinomate capacità dialogative e relative all’empatia aiutano molto la gestione dei sentimenti dell’Acquario. Riescono facilmente e con molta naturalezza ad estraniarsi dalle situazioni anche molto difficili, restando lucidi quel tanto che basta per riprendere in mano la situazione non appena possibile.

Leone

Lo stress non riesce a toccarli tanto facilmente. Leone è un segno che paradossalmente fa arrabbiare chi invece soffre molto degli stati di stress perchè a tratti i nati sotto questo segno ne sembrano immuni. Così come molte preoccupazioni e problematich emotive, lo stress scivola loro addosso con una facilità quasi disarmante per chi li osserva. Ecco perchè sono perfetti per gestire la tensione.