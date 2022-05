Uno degli stereotipi più fastidiosi legati al mondo femminile è quello legato al pettegolezzo, o più in generale, alla presunta incapacità da parte delle donne o della maggior parte di esse, di essere riservate. Il complesso universo del genere è indubbiamente ricco di personalità molto diverse ma così come esistono tante donne pettegole (come abbiamo già spiegato), alla stessa maniera un numero importante di personalità femminili non solo “sanno mantenere un segreto” ma sono anche molto riservate. Lo zodiaco aiuta ad identificarle, ecco quali sono, prendendo in considerazione tutti i segni.

Le donne più riservate dello zodiaco: ci sei anche tu?

Capricorno

La donna Capricorno ama chiacchierare ma valuta bene di cosa e quando è il caso di esprimere giudizi. Non tutti se ne rendono conto, ma è praticamente impossibile che una esponente del segno si lasci sfuggire qualche dettaglio se non vuole. E nella maggior parte dei casi ciò non avviene: ama interessarsi degli “affari propri” nella maniera più sincera possibile.

Pesci

Sensibile e a volte incompresa, probabilmente a causa di questi tratti non ama assolutamente stare al centro dell’attenzione, e anche quando potrebbe “vantarsi” di qualche qualità, il modus operandi schivo e risevato di questa donna la porta a stare in disparte e “scomparire”.

Acquario

Non tutti saranno daccordo ma Acquario rientra a pieno merito in lista: questa personalità infatti è fortemente divisiva in tanti modi ma non ama assolutamente passare per una pettegola insolente, anzi si tiene a debita distanza da eventuali conflitti e discussioni a meno che non la riguardino direttamente.