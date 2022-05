Oroscopo domani Paolo Fox, 13 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 13 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare su una bellissima Luna, su Venere e Giove in ottimo aspetto per ritrovare la speranza di un tempo. Cominci a percepire qualche cambiamento imminente. Le cose d’ora in poi andranno di bene in meglio e adesso ne sei certo anche tu. Maggio inizia a dare le prime buone novità, lo stanno comprendendo i Leone che hanno un’attività in proprio. Anche dal punto di vista legale e finanziario i problemi nati negli scorsi anni potranno finire. In amore preparati a vivere un deciso recupero.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Con Giove che ha tolto da pochi giorni l’assedio al tuo segno zodiacale, potrai dedicarti a recuperare un buon equilibrio. se finora hai avuto problemi per il rinnovo di un contratto di lavoro, in questi giorni potrebbero arrivare le soluzioni giuste. Sfrutta la benevolenza dei pianeti per lavorare su qualche nuova idea, avviare un progetto interessante. Sii prudente con le finanze, perché nei giorni passati hai speso più del dovuto. Le relazioni che hanno vissuto una piccola crisi, potranno ripartire.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata su di giri. Stai facendo valere le tue ragioni: occhio, però, a non esagerare! Meglio non assecondare una certa insofferenza, un nervosismo che senti addosso da un po’. Se hai problemi sul lavoro o in famiglia, sarebbe il caso di parlarne con calma e, se possibile, raggiungere un accordo. Discussioni con esperti, conti in sospeso non dovranno assolutamente farti perdere il buon umore. Attenzione a ex soci o compagni che potrebbero decidere di alzare il tiro.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani dovresti prenderti del tempo per programmare qualcosa di speciale da vivere nel weekend. Sabato, ma soprattutto domenica si preannunciano due giornate particolarmente intrigante. Organizza qualcosa di speciale con la persona che ami. I single potrebbero imbattersi in una conoscenza interessante. Non disperare se nei giorni scorsi hai sofferto qualche piccolo disturbo fisico. Il fine settimana ti restituirà la forma fisica e una buona energia.