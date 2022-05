L’ortensia è una pianta che proviene dalla Cina, dal Giappone e dall’America meridionale e fa parte della famiglia delle Hydrangeaceae. Oggi però è diffusa in tutto il mondo, per la sua bellezza e per il suo profumo. Oltre ad avere la pianta fresca sul balcone, ci si può divertire e fare delle bellissime composizioni con i fiori secchi.

I fiori secchi sono molto particolari e belli da vedere, infatti si possono creare delle splendore composizioni da mettere al centro del tavolo o come decoro su un mobile. Per essiccare le ortensie, innanzitutto si deve scegliere il fiore. Il periodo migliore per seccare le ortensie è in estate, soprattutto a luglio quando l’ortensia è nel massimo della fioritura.

Bisogna scegliere la fioritura più matura, così da avere un fiore grande e vigoroso. I capolini devono essere abbastanza grandi così da resistere dopo l’essiccazione.

Il colore di questo fiore secco, è più spento rispetto al fiore normal, quindi bisogna scegliere un colore molto accesso e vivido, così da avere poi un colore ‘normale’. Ad esempio se si va a prendere un colore chiaro come il rosa, le ortensie saranno molto chiare e tenderanno principalmente al bianco, mentre se si prende un blu, di avrà un fiore azzurro che renderà al pastello. In ogni caso, si possono comprare degli appositi spray, del colore che preferite e colorarle tranquillamente. Vediamo ora come seccare questo fiore.

Come seccare le ortensie in 5 passi: la guida per splendidi fiori secchi

Per seccare le ortensie bastano solo 5 passaggi:

Allora per incominciare la nostra essiccazione bisogna mettere lo stelo dei fiori in un vaso con 5 cm di acqua;

Il vaso dovrà essere posizionato in un luogo ombroso, lontano dai raggi solari diretti;

L’acqua non deve essere mai sostituita e in 7 giorni, l’avrà assorbita tutta;

Dopo i 7 giorni, i fiori inizieranno a disidratarsi e quindi a seccare. Quindi vanno appesi a testa in giù, al fresco;

Per finire bisogna aspettare circa 3 settimane per vedere il fiore secco. Attenzione, se il luogo in cui avete posizionato la pianta è molto umido, ci vorrà un po’ in più.

Seguendo questa guida, di pochi passi, avrete delle bellissime ortensie secche per decorare e rendere più particolare tutti gli ambienti della vostra casa.