La bresaola è ottenuta dalla carne di manzo salata ed essiccata ed é un alimento molto salutare, contiene infatti molte proprietà nutritive che rafforzano il nostro organismo.

Questo salume viene usato soprattutto per chi deve mantenere la linea come gli sportivi o chi vuole perdere qualche chilo in vista dell’estate. Contiene infatti poche calorie, aiuta la digestione e il benessere del nostro corpo.

La bresaola è ricca di ferro e rame che sono utili per la produzione di globuli rossi, fosforo che aiuta a rafforzare le ossa e i denti. Inoltre, é un salume ricco di proteine e di minerali che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo e hanno un ottimo potere antiossidante. Contiene vitamina E e selenio, che svolgono un’azione antiossidante positiva per l’organismo. Per rendere ancora più salutare questo alimento, si possono aggiungere anche degli altri ingredienti che contengono proprietà benefiche utili per il fabbisogno giornaliero. Vediamo insieme cosa si può aggiungere.

Nessuno lo sa, ma aggiungere questo ingrediente alla bresaola farà super bene

Un ingrediente da aggiungere alla bresaola è sicuramente la frutta secca che possiede ottime proprietà nutritive ed è un alimento molto utile al nostro organismo. Ad esempio pistacchi, noci e mandorle sono capaci di valorizzare al meglio la bresaola IGP, così da aggiungere croccantezza e una nota di dolcezza al piatto. Anche il fico può essere aggiunto a questo salume.

L’Organizzazione Mondiale per la sanità, ha incluso infatti la frutta secca nell’elenco dei cibi consigliati per una vita sana. Vediamo quali sono le proprietà nutrizionali di questi frutti.

La frutta secca è ricca di fibra, che aiuta il transito intestinale e ha anche una funzione antitumorale. Inoltre, contiene acidi grassi omega 3 e omega 6, che sono fondamentali per l’apparato cardiocircolatorio.

Gli acidi grassi principali sono quelli buono che aiutano a prevenire le infiammazioni dell’organismo e contrastano l’innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

La frutta secca è ricca di proteine vegetali e sali minerali come ferro, potassio, manganese, rame, zinco, potassio, selenio, calcio e fosforo.

La frutta secca contiene anche tante vitamine del gruppo A, B e K.

Ovviamente non bisogna esagerare nelle quantità, non più di 15-30 grammi al giorno.